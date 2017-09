Intervenuto nel prepartita della sfida di Youth League fra Roma e Atletico Madrid, il dirigente giallorosso Umberto Gandini ha parlato così ai microfoni dei cronisti presenti: "Sono tutte partite importanti e decisive, sicuramente iniziare con l'Atletico è un ostacolo ostico. È un girone difficile ed equilibrato, per questo è fondamentale partire bene. Dipenderà anche dai risultati degli altri, ci sono tre squadre che possono rubarsi punti a vicenda. Si presume che il Qarabag sia la squadra meno attrezzata, ma vedremo".



SU TOTTI - "Totti? Si trova bene in questo nuovo ruolo, siamo contenti. Abbiamo le carte in regola per fare bene".



MERCATO - "Pranzo per parlare di mercato? Assolutamente no, non credo che il mercato farà parte di questo pranzo".