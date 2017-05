Il giorno dopo il Totti-day, i titoli dei giornali che raccontano la gara tra Roma e Genoa dal punto di vista dei rossoblu esaltano la prova del collettivo di Juric, in grado di mettere a serio rischio fino al 90' la qualificazione in Champions League dei giallorossi.



La Gazzetta dello Sport apre con "Lazovic spaventa poi risolve Perotti. E' secondo posto". "Al 90' il gol per la Champions diretta. In rete il 2001 Pellegri, De Rossi e Dzeko, nuovo capocannoniere".



Sullo stesso tenore anche l'edizione genovese di Repubblica: "Il Grifone rischia di rovinare la festa". Nel sottotitolo si legge: "Impegno al massimo, come aveva promesso Juric: la Roma, nel giorno dell'addio di Totti, passa solo al 90'. Protagonista assoluto Pietro Pellegri, sedici anni, autore del gol del vantaggio rossoblù dopo tre minuti".



Fari sui Pellegri, infine, per il Secolo XIX: "Il Pupone rossoblù". "Nel giorno di Totti il primo gol in Serie A dell'astro nascente Pellegri. Il talento del Genoa: il sogno di mio papà si avvera".