Gerson, centrocampista della Roma, ai microfoni di Globo Esporte parla della sua esperienza in giallorosso e dell'andamento stagionale della Roma. "Abbiamo un gruppo molto forte. Il collettivo della Juventus è molto unito. La nostra squadra è offensiva e non perde consistenza in difesa. Entriamo in campo sempre con grande mentalità, con la dimensione della Roma cioè vincere titoli. La Juventus è molto forte, ma non siamo tanto lontani. Abbiamo una squadra vincente che sa quello che vuole. Potete star certi che faremo di tutto affinché la Juventus non vinca ancora. Totti è un giocatore fenomenale. Se disponi di un compagno del genere in squadra è un privilegio. Ti parla sempre, dà consigli sulla città, il calcio, questo tutti i giorni".