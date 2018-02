Col Benevento per l'ennesima chance da non fallire. Gerson scalda di nuovo i motivi e domenica sera dovrebbe agire da mediano con Strootman nel 4-2-3-1, mentre se De Rossi dovesse recuperare potrebbe agire trequartista alle spalle di Dzeko. Di sicuro giocherà viste le tante assenze a centrocampo.Quest’anno ha segnato a Firenze, ha giocato bene con il Chelsea, ha fatto i suoi errori e pure le sue panchine (quattro di fila tra Chievo ed Inter), ma ha tirato fuori carattere e determinazione. Qualche settimana fa c’era stata la possibilità di andare a giocare in prestito in Serie A, ma Monchi ha detto subito di no. Poi, a giugno, quel che sarà, sarà. Intanto, ha ancora quasi mezzo campionato per meritarsi la conferma.