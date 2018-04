Gerson, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della partita contro la SPAL.



Queste le sue dichiarazioni: "Sappiamo che oggi è una partita difficile, non dobbiamo pensare al Liverpool e rimaniamo concentrati sulla Spal. Serve portare i tre punti a casa e da domani cominceremo a pensare alla Champions. Loro sono una buona squadra ma noi siamo pronti per questa partita. Stiamo facendo bene in Champions ma dobbiamo fare la stessa cosa in campionato".