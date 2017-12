Ieri in una nota radio romana è intervenuto Reggero Lacarenza, affermando di essere il procuratore italiano di Vidal e aprendo la strada ai giallorossi ("Ho parlato con Monchi, il mio assistito può arrivare anche in prestito") . Oggi abbiamo contattato l'entourage di Vidal che ha smentito quelle parole e ci ha indirizzati a, il vero rappresentate in Italia del terzino del Barcellona. “Ho letto delle dichiarazioni di una persona che non può parlare a titolo di Vidal - ha affermato Battistini -.Le sue esternazioni sono assolutamente inesatte. Io sono il vero rappresentante in Italia del ragazzo, oggi i suoi agenti spagnoli interverranno sulla vicenda in maniera ufficiale.e di certo il terzino non vuole andare via dal Barcellona dove sta trovando spazio e soddisfazioni".