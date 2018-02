Nelle ultime ore di mercato dall'Inghilterra rilanciano la possibilità di un'altra operazione in uscita in casa Roma. Stavolta l'indiziato di turno è Kostas Manolas, finito nel mirino dell'Arsenal. Come riferisce su Twitter il giornalista della BBC David Ornstein, i Gunners sono alla ricerca di un difensore e avrebbero messo gli occhi sul centrale della Roma. Manolas sarebbe però l'alternativa a David Luiz, altra idea del club londinese, che stando agli ultimi rumors avrebbero cercato di inserire il brasiliano nella trattativa che ha portato Olivier Giroud. Ma al momento, precisa il cronista, si tratta di una semplice voce e non risulta nulla di concreto