Maxime Gonalons, centrocampista della Roma, parla a RMC del suo approdo in giallorosso: "Sono stato molto ben accolto da tutta la Roma. Sto iniziando a orientarmi il tutto si sta sviluppando lentamente. Il mio agente è italiano, e anche altri parlano quella lingua. È abbastanza vicino al francese, quindi penso di parlare correttamente l'italiano nei prossimi mesi. A Lione è mancata comprensione per la mia situazione. Il mio agente ha iniziato a lavorare e la Roma ha rapidamente mostrato interesse. Ho parlato con Di Francesco e Monchi per telefono. Non mi hanno detto che sarò titolare indiscusso, ma avrò buone possibilità di giocare. Non ho esitato a lungo per far parte di questo grande club d'Italia",