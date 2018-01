Il centrocampista francese della Roma Maxime Gonalons ha analizzato i suoi primi mesi in giallorosso ai microfoni del portale francese sofoot.com: "La competizione con De Rossi? Lo sapevo fin da quando ho firmato per il club. Sapevo che avrei avuto davanti un monumento pari a Francesco Totti. Entrambi hanno trascorso tutta la loro carriera alla Roma. Non è facile trovare un posto da titolare, ma è straordinario lavorare al suo fianco. È un giocatore incredibile, una persona fantastica che mi aiuta ogni giorno e mi dà consigli. Cosa ruberei a De Rossi? La sua visione di gioco: ha molta esperienza alle spalle. Posso solo prendere ispirazione da un giocatore del genere, è davvero un uomo intelligente. Io devo ancora crescere e voglio imparare da lui. La competizione fa bene, dà stimoli. Adesso devo lavorare duramente per farmi trovare pronto quando il tecnico mi chiama in causa". L'ex Lione ha parlato delle differenze tra il calcio italiano e quello francese: "Non ce ne sono tante, sono due campionati abbastanza simili. Le squadre sono molto tattiche e cercano di sfruttare gli errori degli avversari. Non ho visto grandi cambiamenti nel mio modo di giocare, il mio ruolo è lo stesso". Infine Gonalons ha rivelato il suo più grande sogno: "Vincere la Champions League con la Roma".