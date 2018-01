Nemmeno sei mesi. Tanto potrebbe essere durata la storia di due nuovi acquisti voluti da Monchi nella finestra estiva. Sia Gonalons sia Under, infatti, hanno deluso le aspettative e saranno messi sul mercato. Il turco potrebbe andare in prestito a Sassuolo o Verona, il francese potrebbe tornare al Lione. Prima però Monchi dovrà trovare delle alternative. Per sostituire Under basterebbe avanzare Florenzi e prendere un terzino destro (piacciono Juanfran e Darmian), per trovare un nuovo regista bisognerà convincere la Fiorentina a cedere Badelj 6 mesi prima della scadenza del contratto.