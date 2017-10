Maxime Gonalons, centrocampista della Roma, ai microfoni di Roma Tv ha parlato nell'immediato prepartita della sfida con il Crotone: "Per me è una partita speciale, l’anno scorso ho già giocato all’Olimpico ma ero con la maglia del Lione. Ora sta a me ripagare la fiducia del mister. Ci aspettano due gare casalinghe insidiose ma siamo preparati al meglio per la sfida con Crotone e Bologna".