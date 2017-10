"Lavoro duro in allenamento per essere pronto quando il mister mi chiamerà in causa". Maxime Gonalons, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di RMC. "So di avere la fiducia dell'allenatore. Lavoriamo molto tatticamente, è difficile ma mi impegno molto. Non ho rimpianti, il mio obiettivo è stare alla Roma, ho voltato pagina anche se mi auguro che il Lione faccia una grande stagione".