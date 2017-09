«Lasciare il Lione, il club che mi ha formato, mi ha lasciato qualcosa addosso. La gente mi conosce e sa l’amore che ho per la società. Avrei voluto essere il Totti dell’Olympique e finire lì la carriera». Parola di Gonalons - scrive la Gazzetta dello Sport - che staserà sarà in regia contro il Benevento.



«Volevo farlo giocare a Genova con la Samp – dice Eusebio Di Francesco –, poi in base alle partite che abbiamo avuto ho scelto altre soluzioni. Credo sia arrivato il suo momento, quasi sicuramente sarà in campo dal primo minuto. È cresciuto tantissimo per quanto riguarda i meccanismi e anche su quello che voglio da un centrocampista centrale, sull’aspetto tecnico e di sviluppo. Deve dare grande equilibrio alla squadra. Viene da un campionato totalmente diverso, ma sono convinto che ci darà una grande mano e tornerà il giocatore visto a Lione».