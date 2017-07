Maxime Gonalons, nuovo centrocampista della Roma, parla così alla vigilia del match contro il Paris Saint-Germain: "Se giocherò titolare non lo so, ho voglia di giocare contro il PSG perché l'ho sfidato diverse volte, hanno cambiato poco e sono molto difficili da battere. Io mi sento bene e i compagni mi stanno mettendo nelle condizioni migliori per esprimere le mie caratteristiche e l'obiettivo è quello di prepararci bene, qua ci sono buone infrastrutture per lavorare e l'obiettivo è quello di prepararci alle diverse sfide nel corso della stagione. Roma e Lione? È completamente diverso, così come la Ligue 1 rispetto alla Serie A, sto cercando di adattarmi, il mister insiste molto su delle questioni che lui ritiene importanti e sto cercando di rispondere al meglio e al momento che conta spero di esprimermi al meglio”.