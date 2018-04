Francesco Graziani, ex attaccante della Roma, in campo in quella finale di Coppa dei Campioni persa col Liverpool, commenta così il sorteggio Champions a RMC Sport: "Prima della partita di ritorno voglio ritirare il rigore a Bruce Grobbelaar. Ci penso sempre, nella vita ci sono cose belle e meno belle. Avrebbe arricchito una bacheca ma quando sbagli un rigore hai sempre la sensazione che hai penalizzato tante persone che volevano vincere. La Roma può battere questo Liverpool. Lo volevo per la rivincita e poi perché tra le tre che c’erano, era la più debole"