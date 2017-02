Oggi pomeriggio la formazione Primavera della Roma gioca in casa con il Pisa. Insieme ai ragazzi allenati dal padre di De Rossi ci saranno anche due elementi della prima squadra: il centrocampista francese Grenier (appena arrivato in prestito dal Lione e alla ricerca della condizione fisica) e il giovane brasiliano Gerson, che in pratica era stato già ceduto al Lille. Il club giallorosso è rimasto molto male dal suo no ai francesi, visto che avrebbe fruttato 18 milioni di euro tra prestito e riscatto.