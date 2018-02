Dopo i pochi minuti messi insieme nei premi tre mesi stagionali, la Roma ha deciso di mandare in prestito in Olanda Umar Sadiq, centravanti nigeriano al Torino fino a gennaio, dove sta già brillando con la maglia del NAC Breda. Il classe '97 in panchina nella sfida con l'Ajax, ha debuttato con gol contro l'Heracles Almelo, fornendo anche un assist dopo 11 minuti.



A secco contro l'SBV Excelsior, dove ha giocato 10 minuti, Sadiq ha segnato la rete della bandiera nell'ultimo match contro l'AZ Alkmaar, dove ha giocato mezzora. 50 minuti complessivi, 2 gol: senza pressioni, in un calcio più leggero, la promessa giallorossa sta ritrovando la confidenza con il gol.