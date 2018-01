Fabián Ruiz sembra destinato a raccogliere l'eredità di Iniesta. Come riporta la rivista spagnola Don Balon, il Barcellona infatti ha chiuso la trattativa con il Betis per il trasferimento del giocatore. Prima del match di campionato vinto per 5-0 proprio contro il Betis, i dirigenti catalani si sarebbero incontrati con il club andaluso per definire il trasferimento di Ruiz in blaugrana, che dovrebbe concretizzarsi nella sessione estiva di mercato. Niente da fare per la Roma che ha provato a prenderlo cercando di sfruttare la clausola da 15 milioni.