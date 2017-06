Hector Moreno, nuovo difensore della Roma, ha parlato a ESPN della sua nuova avventura: ''Come sto fisicamente? Sto bene, sto lavorando anche con il sostegno dei compagni per una grande competizione come la Confederations Cup. Com'è stato lasciare il Messico per approdare in Europa dieci anni fa? Un'esperienza incredibile, che credevo fosse più complicata. Lavorare in più parti del mondo è una fortuna immensa, provando nuovi modi di vita e scoprendo culture totalmente diverse. Ma mi sono sempre sentito a mio agio. Un'esperienza che va fatta nella propria carriera. Com'è terminata l'esperienza con il PUMAS? Parlai con il direttore sportivo dell'epoca e mi disse che non ci sarebbe stata l'occasione di rinnovare il contratto in vista di una cessione. Avvenne senza polemica, con l'Olanda già alle porte''.