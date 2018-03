Sul tabellone Snai si punta sul cambio squadra di Alisson al termine di questa stagione. L’addio è l’opzione più probabile, a 1,65, la sua conferma invece sale a 2,10. Un altro campanello d’allarme suona a centrocampo per la Roma: Kevin Strootman è finito, o meglio tornato, nel mirino dell’Inter. Sarebbe un rinforzo ideale per Spalletti e anche in questo caso i bookmaker puntano sulla partenza: data a 1,70, contro il 2,00 offerto su un altro anno in giallorosso.