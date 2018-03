Per i bookmakers si riapre la possibilità di rivedere in campo Francesco Totti. Gli scommettitori puntano sull’effetto romantico di rivedere Di Francesco e lo storico capitano giallorosso uno accanto all’altro, stavolta sul terreno di gioco. Come riporta Agipronews, dopo che il tecnico l’ha inserito nella sua personale top 11, accanto a Batistuta e Giggs, i bookmakers di Sisal Matchpoint hanno quotato a 100 un possibile ritorno in campo del capitano. Una quota da sogno e che stimola chi non si è mai rassegnato al fatto di vedere in tribuna Francesco Totti.