Ancora zero presenze con la Roma e ora per Maxime Gonalons subentra il rimpianto per l'addio al Lione. Intervistato da Canal Football Club il centrocampista francese ha confidato: "Lasciare il club che mi ha formato mi ha lasciato qualcosa addosso. La gente mi conosce e conosce l'amore che ho per il club. Avrei voluto essere il Totti dell'OL e finire lì la carriera. Per me, il Lione è tutto, ma avrei voluto andarmene diversamente. Tornarci? E' un desiderio. Il club non ha chiuso la porta, ne abbiamo parlato, hanno aperto al ritorno tra qualche anno se ne avrò voglia".