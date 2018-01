E' già lontana la celebrazione di Eusebio, il tecnico che aveva stupito tutti in Champions e aveva cancellato in poche settimane i dubbi sulla sua adattabilità in un grande club. Oggi Di Francesco è messo in discussione: dai tifosi, ma anche dalla squadra che non sembra più credere nelle sue idee. Le recenti frasi del tecnico poi non sono piaciute a gran parte dello spogliatoio. "Manca personalità. I giocatori più importanti dovrebbero trainare gli altri. I dati dicono che tiriamo tanto in porta, ma non segnamo", sono sembrate frasi scarica-barili. E in campo in effetti oggi la squadra sembra disunita, molle. Un segnale era già arrivato da Dzeko dopo la gara contro l'Atletico Madrid ("Mi sento troppo solo in attacco, non credo segnerò gli stessi gol dello scorso anno"). Ma pure Nainggolan e De Rossi hanno sofferto il nuovo ruolo, e non l'hanno nascosto. Possibile che la squadra abbia già scaricato l'allenatore come accaduto in passato con Zeman e Garcia? I risultati in campo sembrano dire di sì. La "sparizione" improvvisa della Roma è lampante. Nell'ultimo mese i giallorossi hanno vinto una sola partita segnando la miseria di 3 gol in campionato in 5 partite. In più c'è stata l'eliminazione in coppa Italia. La dirigenza difenderà il tecnico, ma una fetta della tifoseria delusa dall'ennesima stagione che si profila senza trofei ne chiede già la testa.





I COMMENTI SUI SOCIAL - “Roma inguardabile. La negazione del calcio. Di Francesco dovrebbe dimettersi subito”. La pensano così diversi tifosi sui social. “Non è solo scarso, ma anche inadeguato – scrive Angelo –. I giocatori sono inferiori fisicamente agli avversari da 5-6 partite, non c’è nessuno schema e i cross finisco dove non c’è peso offensivo. Perché assolvere il tecnico?” . Gli fa eco Giuseppe: “Sempre detto che si trattava di un allenatore mediocre“. Il suo ipotetico erede? Per Giuliano è scontato: “Cominciate a prendere Ancelotti“. L’ex tecnico di Milan, Real Madrid, Psg e Bayern Monaco è il sogno dei tifosi: “Si faccia uno sforzo e lo si prenda“.



SUMMIT - La squadra starà in vacanza per una settimana (decisione non digerita dai tifosi), ma la dirigenza sarà al lavoro in questa settimana bollente di gennaio e nelle prossime ore si riunirà per capire come e se intervenire sul mercato. Sulla graticola, oltre a Di Francesco, sono finiti anche Pallotta e Monchi. Il mercato del nuovo direttore sportivo fin qui è stato fallimentare se si considera che in attacco sono stati spesi 80 milioni tra Schick, Defrel e Under (zero gol in tre) e che fin qui hanno fallito clamorosamente Moreno e Gonalons. I rimpianti per la cessione di Salah sono aumentati, e l'immobilità della Roma fin qui sul mercato di gennaio alimentano le critiche. “La Rometta di Anzalone vinceva di più“. Qualcuno si interroga sulla campagna acquisti: “A cosa serve Moreno? E i soldi spesi per Defrel? Il mister non è abituato ad una grande piazza, ma le colpe vengono dall’alto“. Alessio sembra avere le idee chiare su quello che c’è da fare: “Cederei Peres e Gonalons, darei Under in prestito e prendere un esterno come Walcott, un terzino e un centrocampista. Pallotta caccia i soldi“. Qualcuno spera in uno scenario clamoroso: “Dimissioni di Pallotta, Monchi e Di Francesco. Un trio di incapaci“.