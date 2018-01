Nessun coro e nessuna dimostrazione di vicinanza a Radja Nainggolan da parte della Curva Sud ieri sera. Gli ultras della Roma non hanno offerto il proprio appoggio al centrocampista belga, non convocato per la sfida con l’Atalanta dopo i video della notte di Capodanno. Dopo il sostegno a Daniele De Rossi la settimana successiva lo schiaffo a Lapadula in Genoa-Roma, stavolta la Sud sceglie la via dell’indifferenza, privilegiando la squadra rispetto al numero 4, seduto in tribuna accanto a Totti e Monchi. Nessun coro neanche dal resto dell’Olimpico, concentrato esclusivamente sul tentativo di rimonta giallorosso.

Dopo il fischio finale, il belga è stato avvicinato da alcuni tifosi, per poi lasciare la tribuna scortato e a testa bassa: insieme a Daniele De Rossi, poi, ha abbandonato lo stadio, senza rilasciare alcuna dichiarazione. A quanto pare un tifoso lo avrebbe anche insultato per il suo comportamento. E sui social ora sono in molti a chiederne la cessione.