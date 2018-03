Ernesto Valverde conta di avere a disposizione anche Sergio Busquets per l'andata dei quarti di Champions contro la Roma il prossimo 4 aprile. Il centrocampista, lo scorso mercoledi', ha riportato una micro-frattura al piede destro ma secondo la stampa spagnola recuperera' in tempo per il primo round contro i giallorossi e non solo: c'e' ottimismo sulla possibilita' che Busquets possa essere impiegato nella gara di Liga contro il Siviglia, in programma quattro giorni prima. Busquets potrebbe tornare a lavorare in gruppo gia' la prossima settimana.