Il direttore sportivo della Roma, Monchi ha dichiarato nella conferenza stampa di presentazione ufficiale del nuovo acquisto Jonathan Silva: "E' un giocatore che conosciamo bene, che ha fatto un bellissimo percorso in Argentina e in Portogallo. Ha le caratteristiche che stavamo cercando per il ruolo di terzino sinistro utile a Di Francesco. Blind ci è stato offerto, abbiamo valutato il rapporto prezzo-qualità e abbiamo deciso di non prenderlo".



"Il bilancio del nostro mercato di gennaio è normale. Sono usciti Emerson, Castan, Nura e Moreno che non giocavano. Abbiamo fatto il mercato che potevamo fare e di cui avevamo bisogno, anche se si poteva fare meglio. Sono convinto che devo migliorare per continuare il mio lavoro qui, ma questi primi mesi sono già stati importanti per conoscere meglio questo club. Non cerco alibi, lavoro per il bene della Roma in prospettiva futura".



"Mi aspetto qualcosa in più dai leader che hanno rinnovato il contratto come Strootman e Nainggolan? Non possiamo essere contenti del quinto posto in classifica, ma dobbiamo trovare soluzioni e non cercare colpevoli. Il primo responsabile sono io, poi possono fare meglio anche l'allenatore e i calciatori. Sono convinto al 100% che tutta la squadra sa di dover migliorare a livello individuale. Abbiamo una squadra forte tecnicamente, tatticamente e fisicamente".



"Quando la scorsa estate dissi che qui si vince e non si vende, era per proteggere la società. E' il momento di stare zitti e lavorare di più, dando tutto quello che abbiamo dentro. Per rendere la Roma più vicina a quella che vogliono i tifosi, oggi sono arrabbiati perché siamo distanti. La mia storia da direttore sportivo dice che compro e vendo tanto. Non abbiamo già ricevuto offerte in vista del prossimo mercato estivo. Non è giusto parlarne adesso".