Non è finita la stagione di Gregoire Defrel. La Roma fa sapere che l’attaccante francese, fermo ai box per un infortunio alla caviglia sinistra, è stato sottoposto due giorni fa ad una pulizia artroscopica al ginocchio sinistro a Villa Stuart. Quest’ultima era già programmata per il finale di stagione ma la società, in accordo con lo staff medico, ha deciso di anticiparla poiché i tempi di recupero coincidevano con quelli del problema al piede. Smentita quindi la lesione cartilaginea così come la fine della sua stagione: si cercherà di rimetterlo in campo per le ultime gare.