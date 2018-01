La Roma è la 24esima squadra in Europa per ricavi, con un budget di 171.8 milioni annui. Questo è quanto emerso dalla 21esima edizione della Deloitte Football Money League, che ha stabilito la classifica delle squadre di calcio europee. In testa a tutte il Manchester United, seguito da Real Madrid e Barcellona. La prima delle italiane resta la Juventus. I giallorossi sono scivolati al quinto posto in Serie A, dietro anche a Napoli, Inter e Milan.