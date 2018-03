È sempre tortuosa la strada che porta Radja Nainggolan ai Mondiali di Russia 2018. Il c.t. Martinez l’ha convocato per l’amichevole contro l’Arabia Saudita (terminata 4-0 per i Diavoli Rossi), ma ha scelto di mandarlo in campo solo per la mezz’ora finale. Il Ninja, quando ha preso il posto di Mertens al 59′, è stato accolto dalla standing ovation del pubblico, da sempre schierato dalla sua parte. Il c.t. spagnolo, però, come riporta il portale Het Nieuwsblad, non si fa convincere: “Non c’è niente di sbagliato in questo. Il calcio e la popolarità vanno di pari passo. Radja gioca con il cuore, i tifosi sono stati fantastici per Radja e per il resto della squadra. Tuttavia, nelle convocazioni, non mi è permesso ascoltare la reazione del pubblico, sarebbe stupido. Devo fare la scelta giusta per la squadra. La mia selezione dei 23 calciatori deve essere bilanciata. Sarà una decisione difficile, questa è la parte più difficile del mio lavoro “.