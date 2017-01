Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara è arrivato a Milano per dare una svolta alle ultime trattative che stanno tenendo banco in casa giallorossa. Il nome di Gregoire Defrel è sempre in cima alla lista dei desideri del tecnico Luciano Spalletti e nelle prossime ore è previsto un nuovo affondo fra le parti.



INCONTRO NEL POMERIGGIO - In particolare, nel pomeriggio, è previsto un incontro fra Roma e Sassuolo per provare a trovare un'intesa sul futuro dell'attaccante francese. La base della trattativa coinvolgerà oltre al futuro di Lorenzo Pellegrini, anche alcuni giovani della Primavera giallorossa con Tumminello e Marchizza i candidati individuati dal Sassuolo per consentire alla Roma di abbassare i costi dell'affare.