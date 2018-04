Marouane Fellaini è destinato a lasciare lo United. Una stagione tra alti e bassi e un talento mai esploso del tutto con molta probabilità porteranno il centrocampista lontano dai Red Devils, visto anche il contratto in scadenza a giugno. Il nome del belga è stato accostato più volte anche alla Roma ma a fare notizia non è l’interessamento dei giallorossi. Secondo il Daily Mail, infatti, il Liverpool sarebbe pronto ad offrire un ricco triennale a Fellaini, anche per sopperire alla possibile partenza di Emre Can, destinato invece alla Juventus.