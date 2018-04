L'errore a porta spalancata a inizio ripresa contro il Barcellona gli pesa come un macigno. Ieri notte, all'uscita dal Camp Nou, Perotti non si dava pace. Ecco le sue parole



Grande rammarico per gli autogol. Ce lo puoi raccontare?

Anche io ho sbagliato il pareggio che avrebbe cambiato la partita. Loro sono già forti e se tu non segni le occasioni che hai non puoi vincere. Cercherò di migliorare ma sarà dura per me questa sera. Quando hanno saltato mi hanno tolto visuale ma non posso sbagliare. Sto giocando i quarti di Champions e devo farlo. E’ uno sbaglio tutto mio e devo riconoscerlo non mi posso nascondere.



Avete faticato dopo il secondo gol.

Ci ha dato uno schiaffo. Il quarto gol non dovevamo prenderlo, potevamo avere la possibilità di giocarcela in casa. Abbiamo sbagliato tutti, parleranno dello stop di Gonalons ma abbiamo difeso male tutti. Dobbiamo essere squadra, quando si vince e quando si perde ci mettiamo sempre tutti la faccia. Ora dobbiamo alzare la testa per il ritorno.



Avete chiarito con l’arbitro?

E’ un peccato. In campo non ho visto, nello spogliatoio ne abbiamo parlato. Ha sbagliato l’arbitro come me davanti alla porta. Il rigore poteva cambiare tutto, ma anche il mio errore.