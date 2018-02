Una partita di calcio a cui far partecipare Francesco Totti per promuovere i temi della trasparenza e della partecipazione politica. È l’idea lanciata dal ministro per la Semplificazione e Pubblica amministrazione, Marianna Madia, nel corso dell’«European Open Government Leader’s Forum» che si è svolto ieri a Milano, scrive “La Gazzetta dello Sport”. “Sarebbe una bella idea organizzare un’iniziativa come una partita di calcio – ha spiegato il ministro Madia – per parlare di temi importanti e soprattutto di partecipazione. Se poi si riuscisse a coinvolgere anche Totti sarebbe anche meglio e ne sarebbe felice persino mio figlio che è nato il suo stesso giorno e che lo considera il suo mito”.