Scatta l’allarme in casa giallorossa. Secondo quanto riporta Il Mattino spunta infatti un nuovo nome per il Napoli: accanto alle trattative intavolate per Deulofeu e Politano, il club azzurro avrebbe ora chiesto informazioni anche su Stephan El Shaarawy. Intenzionato a rinforzare il pacchetto offensivo con un esterno duttile e in grado di spostarsi su entrambe le fasce, il Napoli starebbe valutando proprio in queste ore il profilo dell'attaccante della nazionale italiana con origini egiziane. Per la Roma non è incedibile: il club di Pallotta avrebbe anzi proposto il giocatore all’estero, in Premier o in Bundesliga, per poter così smuovere il mercato in entrata.