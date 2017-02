La priorità è aspettare Luciano Spalletti. Ma se l'allenatore toscano dovesse decidere di lasciare la Roma e non rinnovare il contratto in scadenza a giugno, la società avrebbe pronto un piano B, che porta a uno degli allenatori che hanno maggiormente impressionato in questa stagione: Gian Piero Gasperini.



K FACTOR - È lui, secondo La Gazzetta dello Sport, il prescelto di James Pallotta, rimasto impressionato dalle grandi prestazioni dell'Atalanta. E l'eventuale arrivo di Gasp sulla panchina giallorossa potrebbe aiutare anche nella trattativa per portare nella Capitale Franck Kessie. Nelle scorse settimane ci sono stati frequenti contatti tra i due club, d'accordo sulla valutazione di 25 milioni di euro del centrocampista ivoriano. Oggi il suo agente, George Atangana, sarà a Bergamo, dove assisterà alla partita tra i nerazzurri e il Cagliari, e poi avrà un contatto con i dirigenti, che lo aggiorneranno sullo stato delle operazioni. Aspettando Spalletti, la Roma lavora al futuro: Gasperini con Kessie, viaggio per due.