Il Real Madrid pensa già alla stagione che verrà. Come riporta il portale spagnolo ‘Don Balon‘, Florentino Perez sarebbe pronto a mettere sul piatto quasi 300 milioni di euro per portare in Spagna tre talenti per rinforzare la squadra: Mohamed Salah del Liverpool, Robert Lewandowski del Bayern Monaco e Alisson della Roma. L’enorme investimento sarebbe così suddiviso: 160 milioni per l’attaccante egiziano dei Reds, 60 milioni a testa per il portiere giallorosso e per il calciatore tedesco. La spesa verrebbe alleggerita dalle cessioni programmate di Benzema e Bale.