E' appena sbarcato a Fiumicino con i suoi due figli come testimonia una foto pubblicata su Instagram dalla moglie Carolina, e domani saranno tutti in tribuna all'Olimpico. Anche Antonio Cassano, che da queste parti non si vede da anni, assiterà dal vivo a Roma-Barcellona e in tribuna avrà modo di salutare Francesco Totti con il quale ha condiviso in giallorosso gioie e dolori. L'ex attaccante ha pranzato in un noto ristorante proprio a due passi da Trigoria.