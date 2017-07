Volevo solo salutare e ringraziare per tutto il affetto che mi avete dimostrato in questi anni vi porterò sempre con me Un post condiviso da Leandro (@leoparedes20) in data: 1 Lug 2017 alle ore 08:31 PDT

Pochi minuti dopo l'ufficialità del suo trasferimento dallaallo, il centrocampistaattraverso il suo profilo Instagram ha salutato i suoi ex tifosi: "Volevo solo salutare e ringraziare per tutto l'affetto che mi avete dimostrato in questi anni. Vi porterò sempre con me", ha scritto l'argentino.