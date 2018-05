Il Siviglia punta al grande ritorno di Diego Perotti. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Gol Digital, la società andalusa vorrebbe riproporre il colpo Jesus Navas, tornato con successo alla base la scorsa stagione. L’affare potrebbe concretizzarsi però solamente se Monchi riuscisse a chiudere l’operazione Talisca, per cui il diesse giallorosso sarebbe pronto a offrire una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Perotti ha vestito la maglia del Siviglia dal 2007 (inizialmente con la seconda squadra) fino a gennaio 2014, quando è stato ceduto prima in prestito al Boca Juniors, poi in estate al Genoa. Per lui sarebbe un ritorno alla base, ma non gratuito: l’argentino ha infatti rinnovato il contratto con la Roma a dicembre scorso a tre milioni di euro a stagione fino al 2021.