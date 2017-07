Fisicità, esperienza e corsa: il terzino sinistro titolare, in attesa del rientro di Emerson a fine 2017, non sarà certo una scommessa. Non è un caso che, quindi, l'elenco dei candidati sia diventato più lungo. Ai ventiduenni Barreca del Torino e Gaya del Valencia e ai ventitreenni Stafylids dell'Augusta e Castro del Celta Vigo - scrive Il Messaggero -, si sono aggiunti anche Kolarov del City e Darmian dello United. Il serbo, con il contratto in scadenza l'anno prossimo, ha però un ingaggio alto che Monchi non gli può garantire; l'azzurro, invece, è valutato dal Manchester di Mourinho almeno 18 milioni. Entrambi vorrebbero tornare al più presto in Italia. Il ds, intanto, continua a cercare anche un centrale difensivo.