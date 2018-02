La Turchia è pazza per Cengiz Under. La doppietta di ieri sera contro il Benevento, sommato al gol vittoria contro il Verona, ha scatenato la stampa turca, al settimo cielo per il loro ambasciatore in Italia. “Tempesta Under: Cengiz segna e la Roma torna a vincere all’Olimpico”. “La nostra stella turca è il gioiello di Di Francesco”, uno dei tanti titoli degli articoli di questa mattina che analizzano come l’esterno stia diventando con il passare del tempo uno dei pupilli del tecnico giallorosso. “I gol del soldato giallorosso: amore per la patria, per la bandiera e per la sua squadra”. Under dopo i gol ha infatti esultato imitando il gesto di saluto dei militari. La foto ha spopolato sui siti turchi che scrivono: “Il nostro ragazzo fa gol e ci saluta da Roma. Bravo Cengiz, l’amore per la patria e la bandiera vengono sempre prima di tutto”. Un gesto patriottico ma soprattutto in onore di due giovani soldati morti in Siria sabato scorso.