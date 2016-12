La lotta Juventus-Roma si sposta anche sul mercato. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i giallorossi avrebbero superato i rivali nell'assalto a Rincon del Genoa e la reazione di Beppe Marotta sarebbe stata quella di sondare il Sassuolo per provare a portare Pellegrini, prodotto del vivaio romanista, in bianconero già da gennaio. La Roma dovrebbe chiudere con il Genoa in prestito oneroso con riscatto intorno agli 8 milioni, mentre la Vecchia Signora si accinge a sborsare 15 milioni per il centrocampista neroverde.