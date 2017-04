Roberto Mancini non sarebbe tra i nomi valutati dalla dirigenza della Roma per l'eventuale sostituzione di Luciano Spalletti. Secondo le indiscrezioni di Sky Sport, il tecnico e Mauro Baldissoni si sarebbero incontrati qualche giorno fa in un locale: il direttore generale giallorosso ha ribadito all'ex allenatore di Inter e Lazio che non rientra nella lista dei nomi in lizza.