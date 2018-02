La Roma esce soddisfatta e ottimista dall'incontro con la commissione UEFA addetta al controllo finanziario dei club. E' quanto riferisce Sky Sport, secondo cui il vertice a Nyon tra la dirigenza giallorossa, rappresentata dal dg Baldissoni e dall'ad Gandini, e il Financial controller Giorgio Francia abbia portato sviluppi positivi: la Roma ha illustrato i conti societari e posto l'accento sul percorso virtuoso degli ultimi anni, compresa la comunicazione tempestiva del mancato pareggio di bilancio - promesso nel 2015 - per l'esercizio 2016/17 (perdita 10 milioni di euro). Resta il rischio sanzioni, ma non l'eclusione dalle coppe: nel caso peggiore, la Roma potrebbe essere puntita con una multa o la restrizione della rosa per le competizioni europee. Si attende la decisione ufficiale, che arriverà tra aprile e maggio".