Clamorosa novità nella corsa a Patrik Schick. Dopo il trasferimento saltato alla Juventus, la Sampdoria ha trovato un'intesa con l'Inter sulla valutazione dell'attaccante ceco intorno ai 30,5 milioni di euro. Manca ancora, però, l'accordo sulla formula del trasferimento, che i blucerchiati vorrebbero a titolo definitivo, coi nerazzurri che invece spingono per un prestito con diritto di riscatto. In questa situazione nelle ultime ore si è inserita la Roma, con un incontro importante per cercare di sbaragliare la concorrenza.



C'È L'INCONTRO - "La Roma ha superato l'Inter, mi ha chiamato e vuole Schick", aveva dichiarato venerdì il presidente della Samp, Massimo Ferrero. E la società giallorossa è passata dalle parole ai fatti. Come riporta Sky Sport, nelle ultime ore il direttore sportivo Monchi si è incontrato con Daniele Pradè, responsabile dell'area tecnica blucerchiata, per mettere sul piatto la propria offerta. Dopo Inter e Juventus, anche la Roma si iscrive alla corsa per Schick.