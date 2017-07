Daniele De Rossi è pronto a ripartire. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il capitano della Roma ha preso molto a cuore il nuovo ruolo dopo l'addio di Francesco Totti e, al ritorno dalle vacanze in Giappone, ha chiesto ottenuto un incontro con il direttore sportivo Monchi. De Rossi ha incontrato il dirigente nella giornata di ieri e i due hanno parlato delle operazioni di mercato in entrata e in uscita. Un capitano a tutto campo per la Roma che sta per nascere.