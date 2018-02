La Juventus lo tenta, la Roma prova a blindarlo. E in Europa osservano interessati. Il futuro di Lorenzo Pellegrini è avvolto nel mistero. Troppo appetibile d’altronde la clausola rescissoria da 25 milioni (che può salire a 28 in base alle presenze finali) che la Roma e il giocatore hanno deciso di stipulare al momento del ritorno del centrocampista a Trigoria. La Juventus ha deciso di investire sui giovani italiani e ha puntato forte su Pellegrini che a differenza di Cristante o Barella ha già giocato in un grande club ed è quindi ritenuto più pronto per il salto in bianconero. Il suo entourage è stato già contattato dalla dirigenza torinese, e ovviamente il ragazzo ha lasciato la porta aperta. Il suo legame con Roma è forte, ma non così tanto come quello che hanno avuto negli anni Totti e De Rossi visto che ha già giocato per due stagioni lontano da casa. In quel Sassuolo che lo ha valorizzato e dalla quale la Roma lo ha dovuto “riacquistare” per 10 milioni appena 7 mesi fa.





MONCHI PROVA A BLINDARLO - Per scongiurare la cessione a 25 milioni (che porterebbe comunque una plusvalenza a Trigoria) il direttore sportivo Monchi ha chiesto ed ottenuto un incontro con l’agente Pocetta, lo stesso di Defrel. Nel fine settimana partirà la trattativa per adeguare il contratto di Pellegrini portando lo stipendio da poco di un milione ad almeno due milioni a stagione. Ma l’obiettivo è un altro: alzare la clausola rescissoria da 25 a 40 milioni. In questo modo chi vorrà Pellegrini dovrà allargare la corda della borsa. La trattativa tuttavia non sarà delle più facili e un ruolo importante proverà ad averlo Di Francesco che ha cresciuto il ragazzo al Sassuolo e che ora lo sta impiegando con maggiore continuità: 7 volte nelle ultime 8 partite ha giocato da titolare.





PRESSING JUVE - Convincere Pellegrini non sarà difficile, ma nemmeno scontato. La Juve però sa che basterà trovare l’accordo con il giocatore e il gioco sarà fatto. Perché per quanto riguarda la Roma, l’affare ne ricorda invece un altro ancora, chiuso dalla Juventus due estati fa proprio con il club gialloroso: quello per Miralem Pjanic. Come il bosniaco, anche Pellegrini ha nel contratto una clausola rescissoria senza limitazioni per l’Italia e alla società bianconera basterà pagarla per chiudere l’operazione. Bisognerà fare leva quindi sulla voglia di vincere del ragazzo e magari sullo stipendio che in giallorosso non è di certo tra i più alti. A differenza di Pjanic, però Pellegrini è nato a Roma e nella capitale a breve si sposerà con la compagna di sempre. Che però non metterà i bastoni tra le ruote al futuro marito in caso di trasferimento a Torino.



ATLETICO E CITY OSSERVANO - La clausola bassa e la buona stagione di Pellegrini hanno attirato anche le attenzioni di alcuni club stranieri. In Premier c’è Guardiola che lo ha fatto osservare in più di un’occasione, e pure il Manchester United nei mesi scorsi aveva provato qualche timido sondaggio. In Spagna è invece l’Atletico Madrid di Simeone ad aver drizzato le antenne. Impossibile un’asta (vista appunto la clausola) vincerà chi offrirà al ragazzo il miglior pacchetto tecnico, economico e d’ambizione.