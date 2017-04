Il centrale difensivo Mamadou Sakho del Crystal Palace, in prestito dal Liverpool, ieri sera durante il match contro il Tottenham si è infortunio ed è uscito in lacrime al 58esimo minuto. Il giocatore si sottoporrà oggi agli accertamenti ma la sensazione è che il francese possa rimanere fermo ai box per qualche mese. La Roma al momento è in attesa di novità.