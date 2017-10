La Roma ha comunicato attraverso il proprio sito web che il giocatore Rick Karsdorp si è sottoposto oggi ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinisto.



Ecco il comunicato ufficiale:



Nella giornata odierna Rick Karsdorp è stato sottoposto ad intervento chirurgico artroscopico per la ricostruzione del Legamento Crociato Anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento è andato come programmato e il giocatore, che contro il Crotone ha fatto il suo esordio in giallorosso, inizierà da subito il suo programma riabilitativo.