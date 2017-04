Jesus Navas- Roma, un affare più fattibile di quanto potesse sembrare poco tempo fa. Il giocatore sta vivendo la sua ultima stagione con la maglia del Manchester City, poi si ritroverà svincolato. Nonostante molte voci da Spagna e Inghilterra puntino a un suo ritorno a Siviglia, la Roma pare essere passata in vantaggio su tutte le pretendenti.



Come ha confermato recentemente lo stesso Corriere dello Sport a convincere il giocatore andaluso sarebbe stata la proposta dei giallorossi, consistente in un triennale, che quindi gli garantirebbe fino al 2020 la possibilità di avere un club in cui presenziare. Le altre squadre, considerando che Navas è un giocatore in fase calante, non sarebbero invece disposte ad andare oltre un biennale.